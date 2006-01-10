«МЮ» сегодня может оформить трансфер Бруну Фернандеша. Президент «Спортинга» прилетел в Англию

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно.
Президент лиссабонского клуба Фредерику Варандаш и спортивный директор Угу Виана сегодня отправились в Англию, чтобы обсудить возможный трансфер.
По данным журналиста Гонсалу Лопеша, стороны проведут переговоры в Лондоне. При этом есть вероятность, что договоренность будет достигнута уже сегодня, потому что у представителей «Спортинга» забронированы обратные билеты.
В ноябре Фернандеш продлил контракт со «Спортингом» до 2023 года, а сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 100 миллионов евро.