«МЮ» сегодня может оформить трансфер Бруну Фернандеша. Президент «Спортинга» прилетел в Англию

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Угу Виана возможные трансферы Бруну Фернандеш Фредерику Варандаш Футбол

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно.

Президент лиссабонского клуба Фредерику Варандаш и спортивный директор Угу Виана сегодня отправились в Англию, чтобы обсудить возможный трансфер.

По данным журналиста Гонсалу Лопеша, стороны проведут переговоры в Лондоне. При этом есть вероятность, что договоренность будет достигнута уже сегодня, потому что у представителей «Спортинга» забронированы обратные билеты.

В ноябре Фернандеш продлил контракт со «Спортингом» до 2023 года, а сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 100 миллионов евро.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья