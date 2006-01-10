В Госдуме предложили продавать пиво крепостью не более 5% на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских

В проект закона о снятии запрета на продажу пива на стадионах будут внесены поправки.

Так, авторы законопроекта предлагают продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских соревнований.

«По итогам первого чтения, где наш законопроект был принят, мы внимательно изучили и учли все замечания, которые были озвучены в ходе заседания коллегами, и подготовили поправки ко второму чтению.

Мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований», – сказал член комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Также предлагается ограничить продажу напитка с содержанием этилового спирта более 5%.

«По итогам заседания с представителями ведущих футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, которое мы провели в конце декабря, было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%», – сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения ЧМ-2018.

В декабре Госдума поддержала законопроект.