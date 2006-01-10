«Милан» хочет пригласить Аллегри. В клубе планируют, что он станет их Фергюсоном

Теги Милан Алекс Фергюсон серия А Италия Массимилиано Аллегри Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Массимилиано Аллегри может вновь возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» рассматривают 52-летнего специалиста как своего Алекса Фергюсона, надеясь, что итальянец позволит клубу доминировать в Серии А и претендовать на трофеи в Европе.

Руководство «Милана» считает, что с Аллегри клуб сможет пойдет путем Фергюсона и «Манчестер Юнайтед».

Миланцы рассчитывают зарабатывать на именитых игроках, а также планируют сохранить в команде вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Аллегри возглавлял «Милан» в период с 2010 по 2014 год. При нем клуб стал чемпионом Италии в сезоне-2010/11, а также завоевал Суперкубок Италии.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья