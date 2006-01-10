Главный тренер Юрген Клопп накануне матча с «Тоттенхэмом» признался, что не знает, на какой позиции играл возглавляющий лондонскую команду .

– Как игрок вы были сильнее Жозе Моуринью?

– Не знаю. Откровенно говоря, я даже не знаю, играл ли Жозе вообще? Он был вратарем?

Кто-нибудь знает, на какой позиции играл Жозе Моуринью? Если вы не знаете, не надо винить меня, мол, Клопп понятия не имеет. Так кто-нибудь знает? По-моему, он был вратарем.

– Вроде он сыграл на воротах в одном из благотворительных матчей. Выходил на замену.

– В воротах можно сыграть, даже если ты уже ходить не в состоянии. В благотворительных матчах, простите. Но теперь я хочу знать. Давайте, погуглите! У нас есть время.

– У нас нет времени.

– У меня есть время. И?

– Он был полузащитником.

– Прости, Жозе (смеется), – сказал Клопп.

Моуринью провел несколько сезонов за «Риу Аве», «Белененсеш» и «Сесимбру» в начале и середине 80-х. однако быстро завершил карьеру.