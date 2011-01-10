Сергей Чепиков: «Мы должны IBU около 700 тысяч евро. Может, кто-то из телезрителей окажет спонсорскую поддержку»

Член правления Союза биатлонистов России ( ) Сергей Чепиков рассказал о финансовых проблемах организации.

«Долговые обязательства у нас серьезные, мы должны Международному союзу биатлонистов ( ) около 700 тысяч евро.

Это деньги, которые они потратили на адвокатов против наших спортсменов, это серьезная финансовая нагрузка.

Может быть, кто-то из телезрителей может оказать спонсорскую поддержку, у нас свободные места на комбинезонах есть.

Но все равно мы сделаем все, чтобы подготовка команды не срывалась, сделаем, чтобы команда выступала на высоком профессиональном уровне, – заявил Чепиков в эфире .