Хави, скорее всего, возглавит «Барселону» летом. Контракт – на 2 года (As)

хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.

Каталонцы предложили 39-летнему специалисту контракт на 2,5 года, если тот сразу согласится приступить к работе на «Камп Ноу».

Однако Хави предпочел бы возглавить «Барселону» по окончании сезона. В этом случае с ним будет заключено двухлетнее соглашение, сообщает As.

Судьба нынешнего главного тренера сине-гранатовых уже предрешена – в новом сезоне он не будет работать с командой.

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