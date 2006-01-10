Ветеран ММА Шеннон Ритч, который провел больше 220 боев, сообщил, что большинство американцев положительно воспринимают президента РФ Владимира Путина.

«С Владимиром Путиным я бы очень хотел встретиться. В Америке ему, кстати, очень многие симпатизируют. Но зачастую люди боятся в этом признаться.

Но он хороший парень. Мне нравится Путин. Он мастер дзюдо, поклонник ММА, поклонник спорта. Он хорош в дзюдо, я видел, как он выполняет некоторые приемы. У него есть техника.

Я бы с удовольствием с ним познакомился, пожал бы ему руку.

Думаю, что Трамп – лучший президент в истории США. Он сделал нас сильными, а до него был президент, который ничего не хотел делать.

Трамп не такой, он хороший парень, плюс он бизнесмен. Я думаю, Путин и Трамп могли бы быть друзьями, могли бы разговаривать друг с другом как настоящие мужчины.

Демократы против Трампа. Что бы он ни делал, они будут его разносить. Вот я американец, приехал в Россию, и говорю вам честно: большинство американцев поддерживают Трампа и большинству американцев нравится Путин. Он проделывает отличную работу», – рассказал Ритч.

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