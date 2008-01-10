Трент признан лучшим игроком АПЛ в декабре. Он набрал 4 (1+3) очка за 5 матчей

Защитник Трент Александер-Арнолд получил приз лучшем игроку АПЛ в декабре.

Для 21-летнего англичанина этот приз стал первым в карьере.

В 5 матчах декабря он забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Статистику игрока можно изучить здесь.

Помимо Трента, на награду претендовали Эмилиано Буэндиа («Норвич Сити»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).

Александер-Арнольд попал в «Ливерпуль» благодаря лотерее, ради игры в основе стал защитником, а сейчас хочет быть капитаном

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