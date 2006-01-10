Хэмилтон пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Пилот «Мерседеса» поддержал борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Шестикратный чемпион мира сообщил о том, что перевел 500 тысяч долларов организациям по защите дикой природы и пожарным службам.

«Меня глубоко печалит, что более миллиарда животных в Австралии умерли мучительной смертью. Моя любовь к животным не секрет, и я скорблю об этих беззащитных созданиях.

Некоторые виды оказались на грани исчезновения. Я общался с людьми из Австралии, которые находятся в самом сердце пожаров, и наполнен восхищением по отношению к их работе.

Я призываю вас присоединиться ко мне и оказать влияние на то, что происходит на нашей планете. Давайте вместе понемногу менять ситуацию, будем вдохновлять своих родных и близких делать то же самое. Так мы сможем изменить то, куда мы движемся.

Я жертвую 500 тысяч долларов WIRES (организации по защите дикой природы), австралийскому отделению Всемирного фонда дикой природы и пожарным службам. Если у вас есть возможность, можете также поддержать их. Любая помощь пойдет во благо», – написал Хэмилтон в инстаграме.

Пожары в Австралии бушуют с октября прошлого года. Стихия унесла жизни 28 человек, общая площадь пожаров составила 10,7 миллиона гектаров, уничтожены более двух тысяч домов.

По подсчетам Университета Сиднея и Всемирного фонда дикой природы, погибли более миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий.

Борьбу с пожарами финансово поддержал пилот «Рено» , а также множество знаменитостей из мира спорта, кино, музыки и шоу-бизнеса.

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