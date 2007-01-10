«Челси» и клубы РПЛ включились в борьбу за Лемара (The Telegraph)

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тома Лемар Футбол

Вингер «Атлетико» Тома Лемар попал в сферу интересов очередного английского клуба.

24-летнего француза хочет арендовать до конца сезона не только «Тоттенхэм», но и «Челси».

Также, по информации The Telegraph, на Лемара претендуют клубы российской Премьер-лиги и несколько западноевропейских клубов. «Атлетико» готов отпустить хавбека в январе.

Лемар не отметился результативными действиями в 15 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Статистику игрока можно найти здесь.

«Тоттенхэм» хочет арендовать Лемара с правом выкупа за 60 млн евро

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья