«Челси» и клубы РПЛ включились в борьбу за Лемара (The Telegraph)

Вингер Тома Лемар попал в сферу интересов очередного английского клуба.

24-летнего француза хочет арендовать до конца сезона не только «Тоттенхэм», но и .

Также, по информации The Telegraph, на Лемара претендуют клубы российской Премьер-лиги и несколько западноевропейских клубов. «Атлетико» готов отпустить хавбека в январе.

Лемар не отметился результативными действиями в 15 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Статистику игрока можно найти здесь.

«Тоттенхэм» хочет арендовать Лемара с правом выкупа за 60 млн евро