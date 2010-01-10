Хованцев написал письмо в СБР с просьбой рассмотреть Малышко в качестве кандидата в сборную на ЧМ-2020

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону СБР Кубок IBU Анатолий Хованцев Дмитрий Малышко Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев написал письмо правлению Союза биатлонистов России (СБР) с просьбой рассмотреть Дмитрия Малышко в качестве кандидата в сборную на чемпионат мира-2020 в Антхольце.

Малышко не попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU по критериям отбора.

«Дмитрий Малышко сейчас тренируется на Хмелевских озерах. Это около Сочи. Я написал письмо членам Правления СБР, чтобы ему дали возможность выступить на Кубке IBU, а затем рассматривать его одним из кандидатов на чемпионат мира-2020. Все зависит от решения Правления СБР», – рассказал Хованцев.

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