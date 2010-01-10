Хованцев написал письмо в СБР с просьбой рассмотреть Малышко в качестве кандидата в сборную на ЧМ-2020

Главный тренер сборной России по биатлону написал письмо правлению Союза биатлонистов России (СБР) с просьбой рассмотреть Дмитрия Малышко в качестве кандидата в сборную на чемпионат мира-2020 в Антхольце.

Малышко не попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU по критериям отбора.

сейчас тренируется на Хмелевских озерах. Это около Сочи. Я написал письмо членам Правления СБР, чтобы ему дали возможность выступить на Кубке IBU, а затем рассматривать его одним из кандидатов на чемпионат мира-2020. Все зависит от решения Правления СБР», – рассказал Хованцев.