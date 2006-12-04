Победа «Ман Сити», уголовное дело против фонда Месси, фаната «Спартака» увезли из Москвы в Петербург для допроса и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (4:1) в 15-м туре чемпионата Англии и сократил отставание от «Ливерпуля» до 8 очков.

Сегодня вечером «Ман Юнайтед» примет «Тоттенхэм»! Год назад Моуринью уволили из «МЮ», команда тогда шла на 6-м месте. Сейчас ребята Сульшера 10-е в таблице. А «Тоттенхэм» после назначения Жозе выиграл 3 матча, забив 10 голов и пропустив 6. Ждете интересного футбола? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на любой исход без риска для себя!

2. Детали голосования на «Золотой мяч». Ван Дейк проиграл Месси всего 7 очков, это самый близкий результат с 1996 года. Вирджил получил 69 первых мест, Лионель – 61. Голландец набрал больше очков в Европе и Азии, аргентинец – в Африке, обеих Америках и Океании.

3. Фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Петербург для допроса. Его отпускали после игры с «Зенитом». Болельщики петербуржцев попросили ОНК проверить условия содержания арестованных москвичей.

4. В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси. Осведомитель обвиняет Лео в мошенничестве.

5. «Салават Юлаев» прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Трактор» (5:2). «Магнитка», уступив «Локомотиву» (2:3 Б), проиграла 6-й из 7 последних матчей. «Автомобилист» победил «Торпедо» (3:2 ОТ).

6. РФС не хочет, чтобы клубы комментировали судейство публично, группа экспертов будет говорить об арбитрах. В планах также использование ВАР на всех матчах с марта 2020 года.

7. НХЛ. Два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нэшвиллом», «Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе». Другие результаты – здесь.

8. В WADA считают, что изучению подозрительных проб 145 российских спортсменов препятствует изменение данных в базе Московской лаборатории. 45 россиян подозреваются в употреблении допинга, в том числе 41 тяжелоатлет.

9. НБА. «Сперс» победили «Рокетс» во втором овертайме, «Лейкерс» обыграли в гостях «Наггетс». Остальные результаты – здесь.

10. Билялов, Жафяров и Сошников вызваны в сборную России на Кубок Первого канала. Аскаров, Денисенко, Подколзин и Хованов – в расширенном составе сборной России на МЧМ-2020, Ротенберга и Амирова нет.

11. Оказывается, Тедеско зашел в судейскую после матча с «Зенитом» с разрешения арбитра Мешкова. Это допускается. Так что наказания не будет.

12. «Чикаго» отстранил Марка Кроуфорда после обвинений Эйври, который заявил, что тренер пнул его 13 лет назад. «Нью-Джерси» уволил Хайнса и назначил Насреддина и.о. главного тренера.

13. Трансферы. ЦСКА хочет арендовать 20-летнего форварда сборной Словакии Боженика с опцией выкупа. Эриксен не продлит контракт с «Тоттенхэмом» и может уйти уже зимой, им интересуются «Интер» и «Юве». Моуринью исключил переход Бруну Фернандеша из «Спортинга». «Динамо» хочет купить опорника и форварда.

14. Хавбек «Спартака» Умяров стал лучшим дебютантом года в РПЛ. Награда вручается впервые.

15. Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса». Красивый жест Леонида. Куда теперь?

16. ISU извинился за номинацию Шулепова на премию за лучший костюм. Россиянин выступал в форме, похожей на одежду охранников и заключенных концлагеря.

17. Экс-шестая ракетка мира Карла Суарес Наварро объявила, что она лесбиянка. 31-летняя испанка завершит карьеру в 2020-м.

Цитаты дня:

Президент УЕФА о премьер-министре Англии: «Он называет женщин в парандже «почтовыми ящиками» и критикует нас за недостаточную борьбу с расизмом»

Дмитрий Губерниев: «Рассуждать, почему биатлон закрыл игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ», может дилетант либо набитый дурак»

Сестра Роналду о шутке ван Дейка: «Дорогой Вирджил, Криштиану за один сезон выиграл больше трофеев, чем ты за всю карьеру»

Джорджо Кьеллини: «У Роналду украли «Золотой мяч» в прошлом сезоне. Модрич не заслужил»

Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»