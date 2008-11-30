«Тоттенхэм» Моуринью выиграл первые 3 матча, забив 10 голов

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» победил дома «Борнмут» (3:2).
Команда под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью одержала три победы подряд с общим счетом 10:6.
Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в АПЛ, а также «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 30 ноября, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Тоттенхэм –
Гассанига, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Лукас Моура, 74), Алли (Уинкс, 90), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 88), Кейн.
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Борнмут –
Рэмсдейл, Рико, Кук, Аке, Стэйси, Фрэйзер (Уилсон, 63), Лерма, Кук (Гослинг, 74), Данджума, Соланке, Уилсон.
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