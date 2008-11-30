«Тоттенхэм» Моуринью выиграл первые 3 матча, забив 10 голов

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Борнмут Футбол

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» победил дома «Борнмут» (3:2).

Команда под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью одержала три победы подряд с общим счетом 10:6.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в АПЛ, а также «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Тоттенхэм – Борнмут 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Алли, 2:0 – 50 Алли, 3:0 – 69 Сиссоко, 3:1 – 73 Уилсон, 3:2 – 90 Уилсон.
ТоттенхэмГассанига, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Лукас Моура, 74), Алли (Уинкс, 90), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 88), Кейн.
БорнмутРэмсдейл, Рико, Кук, Аке, Стэйси, Фрэйзер (Уилсон, 63), Лерма, Кук (Гослинг, 74), Данджума, Соланке, Уилсон.
Предупреждения:
Рико (67), Лерма (90).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Английский футбол – это не только топ-6. Тест для тех, кто правда знает АПЛ

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