«Тоттенхэм» Моуринью выиграл первые 3 матча, забив 10 голов

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» победил дома «Борнмут» (3:2).

Команда под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью одержала три победы подряд с общим счетом 10:6.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в АПЛ, а также «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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