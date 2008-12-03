Стали известны детали голосования за «Золотой мяч»-2019.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который взял шестую награду лучшему игроку сезона в карьере, набрал 686 очков.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал всего на 7 очков – на его счету 679 очков. Для сравнения, в предыдущем сезоне отрыв Луки Модрича от занявшего второе место Криштиану Роналду составил 275 очков.

Это наименьший отрыв первого места от второго с 1996 года, когда Матиас Заммер в голосовании опередил Роналдо всего на 1 очко.

Стоит отметить, что сейчас журналисты формируют пятерку игроков при голосовании, которым начисляются 5 баллов за первое место, 4 – за второе и так далее. Ранее при голосовании формировались тройки.

Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й

Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина