Ван Дейк отстал от Месси на 7 очков в голосовании за «Золотой мяч». Это самый близкий результат с 1996 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Вирджил ван Дейк Футбол

Стали известны детали голосования за «Золотой мяч»-2019.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который взял шестую награду лучшему игроку сезона в карьере, набрал 686 очков.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отстал всего на 7 очков – на его счету 679 очков. Для сравнения, в предыдущем сезоне отрыв Луки Модрича от занявшего второе место Криштиану Роналду составил 275 очков.

Это наименьший отрыв первого места от второго с 1996 года, когда Матиас Заммер в голосовании опередил Роналдо всего на 1 очко.

Стоит отметить, что сейчас журналисты формируют пятерку игроков при голосовании, которым начисляются 5 баллов за первое место, 4 – за второе и так далее. Ранее при голосовании формировались тройки.

Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й

Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина

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А кому бы вы отдали «Золотой мяч»-2019?

53294 голосa 24
  • Месси
    47%
  • Ван Дейку
    36%
  • Алиссону
    5%
  • Кому-то еще
    12%

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