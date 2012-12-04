«Нью-Джерси» уволил Хайнса и назачил Насреддина и.о. главного тренера

объявил об изменениях в тренерском штабе.

44-летний главный тренер был освобожден от занимаемой должности.

Временно команду возглавил Ален Насреддин. Его ассистентом стал Питер Хорачек.

Хайнс тренировал четыре с половиной года. Он провел 354 матча: 150-159-45.

Американец в 2018-м вывел команду в плей-офф Кубка Стэнли, впервые за шесть лет. Он идет вторым в истории клуба по матчам, победам и очкам (345).

Насреддин выступал за шесть клубов . В июне 2015 года он был назначен помощником тренера «Нью-Джерси».

«Дьяволы» в этом сезоне проиграли 17 матчей из 26 и, набрав 22 очка, занимают 15-е место в Восточной конференции.

За «Нью-Джерси» играет российский нападающий Никита Гусев.

«Нью-Джерси» проиграл шесть игр подряд. Команда Гусева абсолютно разобрана