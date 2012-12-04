«Нью-Джерси» уволил Хайнса и назачил Насреддина и.о. главного тренера

«Нью-Джерси» объявил об изменениях в тренерском штабе.
44-летний главный тренер Джон Хайнс был освобожден от занимаемой должности.
Временно команду возглавил Ален Насреддин. Его ассистентом стал Питер Хорачек.
Хайнс тренировал «Нью-Джерси» четыре с половиной года. Он провел 354 матча: 150-159-45.
Американец в 2018-м вывел команду в плей-офф Кубка Стэнли, впервые за шесть лет. Он идет вторым в истории клуба по матчам, победам и очкам (345).
Насреддин выступал за шесть клубов НХЛ. В июне 2015 года он был назначен помощником тренера «Нью-Джерси».
«Дьяволы» в этом сезоне проиграли 17 матчей из 26 и, набрав 22 очка, занимают 15-е место в Восточной конференции.
За «Нью-Джерси» играет российский нападающий Никита Гусев.
«Нью-Джерси» проиграл шесть игр подряд. Команда Гусева абсолютно разобрана