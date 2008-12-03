Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел прощальный обед с игроками команды. 

«Прощальный обед. Я люблю вас, парни», – написал Слуцкий.

30 ноября «Витесс» принял отставку Слуцкого после 5 поражений команды подряд.

Клуб покинули и помощники российского тренера – Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.

«Витесс» не хотел увольнять Слуцкого – тренера обожали игроки. Но сам Леонид, кажется, устал

Слуцкий попрощался с Голландией в интервью после матча 😔 «Витесс» выигрывал 2:0, но затем пропустил три

 
 
 
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Final lunch.i love you guys ❤️

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

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