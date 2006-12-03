WADA: изменение данных в базе Московской лаборатории препятствует изучению подозрительных проб 145 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство ( ) считает, что из-за манипуляций в Московской лаборатории невозможно установить нарушения антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, ранее подозревавшихся в использовании запрещенных препаратов.

База, переданная WADA в январе этого года, содержала данные о проверках за 2012-2015 годы. Летом появилась информация о том, что после анализа базы под подозрение попали 298 российских спортсменов. По итогам проверки неискаженной части данных открыты 47 допинговых дел.

В отчете комитета по соответствию WADA говорится, что манипуляции с данными, которые проводились вплоть до последнего дня перед передачей, мешают установить нарушения 145 спортсменов. Российская сторона удалила часть данных о субстанциях, обнаруженных в пробах атлетов.

«Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%.

На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию», – говорится в отчете.

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