Ван Дейк набрал больше очков в Европе и Азии, Месси – в Африке, обеих Америках и Океании

Стало известно, как голосовали журналисты из различных конфедераций при выборе обладателя «Золотого мяча-2019».

В Европе лучше голосовали за защитника Вирджила ван Дейка, который стал вторым, уступив Лионелю Месси. Голландец набрал 231 балл, капитан «Барселоны» – 194. Также больше баллов ван Дейк набрал среди азиатских журналистов – 155 на 134.

В остальных частях света победил Месси. В Южной Америке – 47 против 39, в Северной Америке (зона ) – 102 на 86, в Африке – 187 против 154, в Океании – 22 на 14.

В Африке ван Дейк также пропустил на второе место в голосовании партнера по «Ливерпулю» .

Ранее стало известно, что ван Дейк отстал от Месси всего на 7 очков – самый близкий результат с 1996 года. Также голландец получил 69 первых мест, а аргентинец – 61.

Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й

Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина