«Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:2. Габи Жезус забил два. Онлайн-трансляция

В 15-м туре АПЛ на выезде играет с «Бернли».

«Горожане» занимают третье место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Бернли» идет десятым.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги