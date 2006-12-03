«Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:2. Габи Жезус забил два. Онлайн-трансляция

В 15-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде играет с «Бернли».
«Горожане» занимают третье место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Бернли» идет десятым.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.15, «Терф Мур»
- Голы:
- 0:1 – 24 Габриэл Жезус, 0:2 – 50 Габриэл Жезус.
-
Бернли –
Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил, Вуд (Родригес, 59).
-
Манчестер Сити –
Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо, Сильва, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.
- Предупреждение:
- Бернарду Силва (15).