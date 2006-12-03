«Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:2. Габи Жезус забил два. Онлайн-трансляция

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В 15-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде играет с «Бернли».

«Горожане» занимают третье место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Бернли» идет десятым.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Бернли – Манчестер Сити 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
3 декабря, 23.15, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Габриэл Жезус, 0:2 – 50 Габриэл Жезус.
БернлиПоуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил, Вуд (Родригес, 59).
Манчестер СитиЭдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо, Сильва, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Предупреждение:
Бернарду Силва (15).

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