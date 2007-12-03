Александр Егоров: «Тедеско зашел в судейскую с разрешения Мешкова. Это допускается»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров объяснил, почему главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско зашел в судейскую после матча с (0:1).

«Тедеско пришел в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по одиннадцатиметровому удару, Мешков ему все объяснил и попросил выйти из комнаты.

При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет», – сказал Егоров.