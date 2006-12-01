Россия в группе с финнами, Франция – с немцами и португальцами, фаны «Спартака» задержаны после криков о Дзюбе, рекордный хет-трик Овечкина и другие новости утра

1. По итогам жеребьевки Евро-2020 последним соперником сборной России стали финны. Уже известно, что россияне примут сборные Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге, а с датчанами сыграют в Копенгагене.

Франция оказалась в группе с Германией и Португалией! Потрясающе, да? Англия в квартете с Хорватией и Чехией, Испания – с Польшей и Швецией, Италия – с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.

2. Как сообщила «Фонтанка», управление по противодействию экстремизму задержало фанатов «Спартака» после криков «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» на игре первенства молодежных команд…

Огнедышащий главный матч уже сегодня – «Зенит» против «Спартака» в РПЛ на Крестовском!!! Кричалки про Дзюбу – серьезный риск, можно загреметь в кутузку! Но есть шанс раскрасить вечер без малейшего риска: примите 1000 рублей в подарок и выиграйте, сделав свою ставку на «Спартак» или «Зенит»!

В субботу в РПЛ «Ростов» и «Урал» не забили голов, «Крылья» уступили «Уфе», «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом». Глушаков лезгинкой отметил первый гол за грозненский клуб в чемпионате. «Ростов» не побеждает с 26 октября, «Крылья» – с 20 октября, «Урал» – с 19 октября. Зато клуб с Дона начал выплату долгов, это подтвердил Карпин. Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесен с воскресенья на резервную дату, поскольку 10 игроков южан заболели ангиной.

3. В АПЛ «Ливерпуль» победил «Брайтон», «Челси» уступил «Вест Хэму», «Ман Сити» поделил очки с «Ньюкаслом». «Тоттенхэм» Моуринью выиграл первые 3 матча, включая ЛЧ, забив 10 голов и пропустив 6, веселуха! «Ливерпуль» довел отрыв от «Сити» до 11 очков, а от «Челси» – до 14. «Красные» идут без поражений в течение 31 матча, это повторение рекорда 1988 года.

4. В рамках игрового дня НХЛ хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом», «Филадельфия» благодаря голу Проворова обыграла «Монреаль». Алекс установил новый рекорд по количеству хет-триков для игроков из Европы – 24! Овечкин уже на 2-м месте в гонке лучших снайперов сезона!

5. Биатлонный сезон начался! Швеция выиграла сингл-микст на Кубке мира в Эстерсунде, Россия – 12-я. Италия всех сделала в смешанной эстафете, Норвегия – 2-я, Россия – 4-я.

6. В очередном туре Бундеслиги «Бавария» проиграла «Байеру», прервав серию из 4 побед при Флике. У дортмундцев дела, напротив, пошли на лад. «Боруссия» прервала серию из 3 матчей без побед, одолев «Герту».

В Ла Лиге «Реал» взял верх над «Алавесом», «Валенсия» выиграла у «Вильярреала», «Сосьедад» разгромил «Эйбар».

7. «Витесс» принял отставку Слуцкого. Березуцкие и Яровинский уходят вместе с ним.

8. На Гран-при Абу-Даби Хэмилтон выиграл поул, Боттас – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Квят – 14-й. По итогам сезона Леклер превзошел Феттеля в квалификационной дуэли, Расселл уничтожил Кубицу, Норрис вырвал победу у Сайнса. Набирают силу слухи о будущем переходе Хэмилтона в «Феррари», он, возможно, уже дважды встречался с руководством итальянской конюшни.

9. Россия проиграла Италии в дополнительное время в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.

10. В КХЛ СКА одолел рижское «Динамо», «Магнитка» победила «Салават», «Амур» разгромил «Спартак», «Авангард» уступил «Куньлуню». «Металлург» прервал серию из 5 поражений. СКА выиграл 8-й матч подряд, уйдя со счета 1:3 в Риге.

11. Йохауг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на Кубке мира по лыжам, Непряева завоевала бронзу. На 15-километровой дистанции среди мужчин лучшим стал Нисканен, Клэбо – 2-й, Большунов – 5-й, Устюгов – 9-й.

12. В НБА «Хьюстон» вынес «Атланту», набрав 158 очков, «Милуоки» разгромил «Шарлотт» с разницей +41.

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