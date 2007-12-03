Дмитрий Губерниев: «Рассуждать, почему биатлон закрыл игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ», может дилетант либо набитый дурак»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Матч ТВ» не планировал показывать 1 декабря игру 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» после женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону.

«По следам программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вышла якобы вместо футбола «Зенит» – .

Этот матч еще за много недель до игры планировался прямо на канале «Матч Премьер». Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!

Рассуждать на тему, почему именно «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале , может либо дилетант, либо набитый дурак!» – написал Губерниев.

«Биатлон с Губерниевым»: программа, которая победила футбол и Черданцева