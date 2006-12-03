Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В октябре Джонсон резко высказался в адрес футбольных чиновников после проявлений расизма на матче квалификации Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6).

«Когда политик, который называет женщин в парандже «почтовыми ящиками», публично критикует вас за недостаточную борьбу с расизмом, вряд ли нужно отвечать на эти обвинения. Вы верите, что он говорит это искренне?

Ситуация в Европе становится все более напряженной. Когда вы становитесь свидетелями расистских, сексистских высказываний со стороны политиков высокого уровня, премьер-министров, президентов стран, вы понимаете, что что-то не так. И это действительно есть в Европе. И этого становится больше, больше и больше.

Я не виню игроков за то, что они говорят, я понимаю, что они находятся в отчаянии из-за инцидентов, которые происходят снова и снова в связи с расизмом.

Конечно, вы все думаете, что УЕФА не способен победить эту проблему, но я верю, что мы еще не сделали всего, что могли, чтобы побороть расизм.

Большинство фанатов не расисты, но хулиганов это не волнует, помочь разрешению проблемы могло бы давление со стороны общества», – сказал Чеферин.

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