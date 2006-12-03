Билялов, Жафяров и Сошников вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил состав на Кубок Первого канала.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все – «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Москва).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все – СКА), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семенов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Алексей Кудашов, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры – Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по физподготовке – Александр Трошин.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, за исключением вынесенных матчей Финляндия – Чехия (Пльзень) и Россия – Финляндия (Санкт-Петербург).