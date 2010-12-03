РФС не хочет, чтобы клубы комментировали судейство публично. Группа экспертов будет говорить об арбитрах

Президент РФС Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели встречу с руководителями клубов РПЛ.

Также в мероприятии участвовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев, директор по развитию и заместитель генерального секретаря Денис Рогачев.

Обсуждались вопросы судейства. Одной из ключевых тем совещания стало взаимодействие со СМИ и участниками матчей.

Представители РФС отметили, что работа судей может и должна подвергаться критике, но в ведомстве не считают правильным то, что клубы делают это публично.

РФС считает, что должна быть сформирована группа экспертов, которая будет иметь полномочия для того, чтобы комментировать работу арбитров.

Также руководители РФС напомнили представителям клубов, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством.

Кроме того, на встрече было отмечено, что РФС продолжит выстраивать современную систему подготовки судей, работать над регламентными нормами.

В ведомстве уверены, что пересмотр системы оплаты труда арбитров позволит поднять их мотивацию.

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