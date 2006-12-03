Фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Петербург для допроса. Его отпускали после игры с «Зенитом»

Болельщика Валерия Бевза (Валера Амиго) задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Бевз был задержан во время матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:1). Сотрудники МВД посчитали, что он организовывал заряды про форварда Артема Дзюбу.

После на Бевза был составлен протокол, а затем его отпустили. Сам фанат не согласен с обвинениями и заявляет, что не заряжал ничего.

Сегодня Бевза вызвали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». Оттуда его забрали представители полиции Санкт-Петербурга.

Фаната считают важным свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла в мае на набережной канала Грибоедова в период с 11 по 12 мая (точное время не установлено).

Полиция Петербурга не поясняет, почему допрос организован именно сейчас, а также не комментирует информацию о том, что Бевз не был в Петербурге в мае.

Также есть фотографии, которые подтверждают, что Бевз 12 мая находился на матче между «Спартаком» и «Уфой», который проходил в Москве.

Ранее три болельщика после матча «Зенит» – «Спартак» были арестованы на 15 суток, 19 оштрафованы на 500 рублей. Кроме того, шесть фанатов, называвших Дзюбу кривоногим, оштрафованы на тысячу рублей.

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Фото: телеграм-канал «Мутко против»