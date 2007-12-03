В Испании вновь открыли уголовное дело против фонда капитана «Барселоны» .

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело для допроса осведомителя из Аргентины Федерико Реттори, который работал в НКО в 2012-2015 годах.

Он обвиняет Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в следующих преступлениях: отмывании денег, мошенничестве и других экономических нарушениях закона.

Отмечается, что деньги направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны этим фондом.

Кроме того, фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами, поскольку они освобождаются от налогообложения, если средства идут на благотворительные цели. Таким образом фонд, по информации источника, получил в последние годы порядка 10 млн евро.

Ранее бывший работник фонда уже подавал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не был привлечен к ответственности. Делопроизводство в Испании также было остановлено из-за отсутствия доказательств.

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных