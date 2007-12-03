Фанаты «Зенита» попросили ОНК проверить условия содержания болельщиков «Спартака»

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александр Холодов по просьбе болельщиков проверил условия содержания фанатов «Спартака», которые были арестованы перед матчем 18-го тура РПЛ между этими командами.

«Ко мне поступило обращение от фанатов петербургского «Зенита». Они переживают за ваши условия содержания и попросили проверить условия», – сказал Холодов.

Холодов спросил у троих фанатов, которые были арестованы на 15 суток, есть ли у них жалобы на условия содержания.

«Нет, никаких жалоб нет», – ответил один из болельщиков.

«Все гостеприимно, кормят, попить там, позвонить даже предлагают родственникам», – сказал второй фанат.

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