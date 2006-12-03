Ван Дейк получил 69 первых мест в голосовании за «Золотой мяч», Месси – 61

Стали известны расклады по голосованию за «Золотой мяч»-2019.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил 69 первых мест – в основном, в странах Европы и Азии.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который и получил приз, был выбран первым всего 61 раз – в основном в странах Южной Америки и Африки.
Ранее стало известно, что ван Дейк отстал от Месси всего на 7 очков – самый близкий результат с 1996 года.
Месси выиграл «Золотой мяч», ван Дейк – 2-й, Роналду – 3-й, Мане – 4-й
Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина