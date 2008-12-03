РФС планирует использовать ВАР на всех матчах с марта 2020 года

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков видеоповторы Ашот Хачатурянц Футбол

Президент РФС Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели встречу с руководителями клубов РПЛ.

В ходе мероприятия обсуждались различные вопросы, связанные с работой арбитров в чемпионате России.

Стало известно, что РФС ставит перед собой задачу использовать систему ВАР на всех матчах РПЛ с марта 2020 года.

В настоящий момент видеоповторы используются на трех матчах тура.

Можно ли доверять офсайдным линиям ВАР? Кто и как их рисует?

Претензии к судьям есть пока в каждом матче тура. Собрали все ошибки и спорные эпизоды

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