РФС планирует использовать ВАР на всех матчах с марта 2020 года

Президент РФС Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели встречу с руководителями клубов РПЛ.
В ходе мероприятия обсуждались различные вопросы, связанные с работой арбитров в чемпионате России.
Стало известно, что РФС ставит перед собой задачу использовать систему ВАР на всех матчах РПЛ с марта 2020 года.
В настоящий момент видеоповторы используются на трех матчах тура.
Можно ли доверять офсайдным линиям ВАР? Кто и как их рисует?
Претензии к судьям есть пока в каждом матче тура. Собрали все ошибки и спорные эпизоды