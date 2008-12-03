Джорджо Кьеллини: «У Роналду украли «Золотой мяч» в прошлом сезоне. Модрич не заслужил»

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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал тот факт, что его одноклубник Криштиану Роналду второй год подряд не может выиграть «Золотой мяч».

Накануне приз получил форвард «Барселоны» Лионель Месси, в 2018-м – полузащитник «Реала» Лука Модрич.

«У Роналду реально украли «Золотой мяч» в прошлом сезоне, когда «Реал» позаботился о том, чтобы он не получил эту награду, и это было очень странно.

В этом сезоне борьба была более равной. При всем уважении к Модричу, даже в своем лучшем сезоне за карьеру он не заслужил «Золотого мяча». Это был сигнал от «Реала» – они хотели, чтобы Роналду перестал выигрывать этот приз.

[о ван Дейке] Он выиграл Лигу чемпионов и по логике должен был получить «Золотой мяч» в этом году, а в прошлом – Гризманн, Погба или Мбаппе – за успех на ЧМ-2018. Победа Модрича лишена здравого смысла», – сказал Кьеллини.

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