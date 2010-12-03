Аскаров, Денисенко, Подколзин и Хованов – в расширенном составе сборной России на МЧМ-2020. Ротенберга и Амирова нет

ФХР опубликовала расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к МЧМ-2020.

Для участия в сборе вызваны 28 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ( ), Даниил Исаев («Локомотив»);

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев (ХК «Сочи»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков ( ), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин («Югра»);

Нападающие: Никита Александров («Шарлоттаун»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев ( ), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Лев Комиссаров («Звезда»), Илья Круглов («Динамо» Москва), Александр Хованов («Монктон»), Захар Шабловский («Спартак»).

Приглашение не получили нападающие Павел Ротенберг и Родион Амиров, которые выступали на суперсерии в прошлом месяце. Дмитрий Завгородний травмирован.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.