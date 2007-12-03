Месси получил «Золотой мяч», Роналду – приз лучшему в Италии, ЦСКА проиграл Туле, Россия согласна с WADA и другие новости утра

1. Месси получил 6-й «Золотой мяч», превзойдя Роналду и обновив рекорд по числу наград. 2-м в рейтинге стал ван Дейк, 3-м – Криштиану, 4-м – Мане, 5-м – Салах. Полный список номинантов и занятых мест можно освежить в памяти здесь.

Лучшим молодым футболистом года France Football признал де Лигта. Вратарский приз имени Яшина получил Алиссон. Женский «Мяч из злата» достался Меган Рапино, хотя она даже не прилетела на вручение.

2. Роналду в Париж тоже не ездил, он сидел в машине в Милане, в нужный момент вышел и получил приз лучшему игроку Серии А. Каждому свое.

3. Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам.

4. В РПЛ ЦСКА уступил «Арсеналу», «Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью. Лидерство «Зенита» стало еще крепче. ЦСКА опять 4-й.

5. СКА впервые в сезоне обыграл ЦСКА и возглавил таблицу Запада. В других матчах КХЛ «Авангард» победил «Амур», «Салават» уступил «Йокериту», «Спартак» нанес поражение «Адмиралу».

6. Заводящего с сектора футбольного «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы. 3 болельщика после матча с «Зенитом» арестованы на 15 суток, 19 оштрафованы на 500 рублей. Джентльменов, высказывавших тезис о кривоногости Дзюбы на игре молодежных команд, обязали выплатить по тысяче.

7. Бой Емельяненко – Кокляев стал самым успешным событием в истории РЕН ТВ ¯\_(ツ)_/¯

8. Хабиб открыл в Махачкале школу единоборств имени отца. А еще говорят, что Нурмагомедову предложили камео в сиквеле «Черной пантеры».

9. Федерер стал первым человеком, при жизни изображенным на швейцарской юбилейной монете.

10. В НХЛ «Баффало» накидал 7 шайб «Нью-Джерси», «Рейнджерс» проиграли «Вегасу», «Детройт» уступил «Айлендерс», «Чикаго» – «Сент-Луису».

11. В лиге ВТБ УНИКС взял верх над ЦСКА, «Енисей» победил «Локомотив-Кубань».

12. В НБА «Филадельфия» одолела «Юту», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» получил 25 очков в минус в Атланте.

Далее цитаты.

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