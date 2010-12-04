Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я не могу сказать, кто из нас лучше. Мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры», – сказал Месси в интервью L’Equipe.

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