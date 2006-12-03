Эриксен не продлит контракт с «Тоттенхэмом» и может уйти зимой. Им интересуются «Интер» и «Юве»

Полузащитник Кристиан Эриксен, скорее всего, покинет клуб.

По информации The Telegraph, датчанин четко дал понять, что не будет продлевать контракт, срок которого истекает летом 2020 года.

Таким образом, Эриксен с января сможет вести переговоры о соглашении с другим клубом. К нему проявляют интерес «Интер» и , и за подходящую цену «Тоттенхэм» готов продать Эриксена уже в январе.

, когда пришел в «Тоттенхэм», настаивал, что необходимо решить вопрос с футболистами, контракты которых действуют до лета, чтобы он понимал, на кого может рассчитывать в перспективе.