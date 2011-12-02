«Зенит» хлопнул «Спартак», Дзюба ответил хейтерам, Месси затащил «Барсу», бронза Елисеева в биатлоне и другие новости утра

1.«Зенит» победил «Спартак» в 18-м туре РПЛ (1:0), отыграв тайм в меньшинстве, и на зимнюю паузу уйдет лидером РПЛ. Отрыв от «Локо» – 8 очков.

Артем Дзюба стал соавтором единственного гола, который, к слову, у некоторых вызвал вопросы, а после матча хлестко ответил оскорблявшим его болельщикам, которые вывесили провокационные баннеры и вновь скандировали нецензурные речевки. Александр Медведев высказывания форварда одобрил, а Василий Уткин – осудил.

Красно-белые очень хотели пенальти за игру рукой Ракицкого – Тедеско так разозлился, что даже зашел в судейскую после матча. Впрочем, Николай Левников доступно объяснил, почему это не фол.

Перед игрой доблестный центр «Э» предотвратил драки между фанатами, более 80 поклонников красно-белых получили административные штрафы.



У «Локомотива» все плохо – поражение от «Динамо» и всего одна победа в 8 последних матчах. Бело-голубые после отставки Хохлова в 6 матчах набрали 14 очков и поднялись на 6-е место.

2. Лео Месси принес «Барсе» победу над «Атлетико», забив победный гол в концовке. Только «Севилье» он забивал чаще, чем «матрасникам». В Ла Лиге не осталось стадионов, чьи ворота не покорились Месси.

Это был тизер 6-го «Золотого мяча»?

3. Матвей Елисеев завоевал бронзовую медаль в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону. Золото у Йоханнеса Бо.

В женском спринте победила итальянка Доротея Вирер, лучший результат России – 15-е место Светланы Мироновой.

4. Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1» в Абу-Даби. Даниил Квят завершил сезон на 13-м месте.

5. «Манчестер Юнайтед» опять расстроил своих фанатов, не сумев дома обыграть «Астон Виллу». 18 очков в 14 турах – худший результат «МЮ» за 31 год.

Буксует и «Арсенал», у которого 8 матчей без побед во всех турнирах (и 6 – в чемпионате). Зато разогнался «Лестер», поднявшийся на 2-е место с отрывом в 3 очка от «Ман Сити».

6. В Серии А смена власти – «Интер» возглавил таблицу, обыграв СПАЛ и воспользовавшись осечкой «Ювентуса». Роналду забил впервые за месяц, но туринцы не смогли дожать «Сассуоло». Все результаты дня – здесь.

7. Норвегия мощно стартовала на Кубке мира по лыжам. Йоханнес Клэбо выиграл мужской пасьют на 15 км «коньком», а у женщин в гонке преследования на 10 км победила Тереза Йохауг. Россия, увы, без медалей.

8. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Динамо», шатаут Коваржа помог «Автомобилисту» победить «Локомотив». Все результаты дня – здесь.

Покинувший «Ак Барс» вратарь Эмиль Гарипов подписал контракт с «Авангардом».

9. В Назрани на турнире по самбо спортсмены и болельщики устроили массовую потасовку.

10. Моуринью ввел традицию в «Тоттенхэме» приглашать болбоев на обеды команды перед домашними матчами. По такому Жозе мы скучали!

11. Португалия выиграла ЧМ по пляжному футболу, у России – бронза.

Цитаты дня

«Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики». У Дзюбы накипело.

«Не встречал успешных людей, которые спят до обеда. Просыпайтесь по утрам, люди». Ценный совет от Хабиба Нурмагомедова.

«Он срет на «ПСЖ» и играет только для себя». Чемпион мира и Европы Эммануэль Пети разнес Неймара.