Черчесов зовет Акинфеева в сборную, от Роналду ждут извинений в «Юве», Квят остается в «Торо Россо» и другие новости утра

1. Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020. Игорь отказывается из-за проблем с коленом.

А РФС хочет, чтобы adidas переделал форму сборной – недовольны чиновники, игроки. Пока же Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старом комплекте.

2. Стерлинг из-за конфликта с Гомесом отстранен от матча с Черногорией. Рахим сказал Джо «Да ты теперь крутой парень, да?» и схватил его за горло. Парни не остыли после стычки в самом горячем матче осени «Ливерпуль» – «Ман Сити».

3. «Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ) в КХЛ впервые за шесть лет, а ЦСКА проиграл 4 из 6 последних матчей. «Нефтехимик» смял московское «Динамо» (6:3) и, выиграв 10-й матч подряд, вышел на 3-е место на Востоке. «Магнитка», победившая «Трактор» (5:2), выиграла 8 из 9 последних матчей и поднялась на 6-е место на Востоке. Крикунов стал вторым тренером, проведшим 600 матчей в лиге. Вратарь «Ак Барса» Билялов в 20 минутах от рекордной для КХЛ сухой серии и другие итоги дня.

4. Игроки «Юве» ждут от Роналду извинений за поведение в матче с «Миланом». Директор клуба Паратичи даже звонил Мендешу. А сам Криштиану тренировался в сборной Португалии без ограничений, хотя Сарри менял его в двух играх подряд и говорил, что это из-за травмы.

5. В НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Флорида» победила «Бостон», «Сент-Луис» уступил «Аризоне», «Сан-Хосе» взял верх над «Эдмонтоном», «Лос-Анджелес» – над «Миннесотой». Ковальчук не играл за «Кингс», и в ближайшем будущем клуб, как сообщил инсайдер Эллиотт Фридман, не планирует включать Илью в состав.

6. Квят и Гасли будут выступать за «Торо Россо» в следующем сезоне. Албон останется в «Ред Булл».

7. В НБА «Юта» обыграла «Бруклин», «Финикс» уступил «Лейкерс».

8. «Барселона» представила четвертую форму. Она в цветах каталонского флага.

9. Тим победил Джоковича на решающем тай-брейке и вышел в 1/2 финала итогового турнира ATP. Федерер обыграл Берреттини.

10. Ван Дейк – лучший игрок сезона по версии Goal, Месси на втором месте, Роналду – 4-й, Левандовски – 16-й.

11. Федерация фигурного катания России предложила разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин и попросила Международную федерацию рассмотреть решения судей по российским фигуристам на этапах Гран-при.

12. Лэмпард ввел штрафы в «Челси»: 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку, 500 в минуту за опоздание на собрание; запретил телефоны в столовой и агентов на базе.

13. В «Сочи» сватают Бердыева, Петреску и Федотова, а президент РФ Владимир Путин наградил владельца клуба Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.

14. Объявлены претенденты на Национальную спортивную премию-2019. Вице-президент ФХР Роман Ротенберг номинирован «за развитие российского хоккея и укрепление его позиций в мире». Могут получить призы и Максим Буров, Антон Чупков, Светлана Ромашина, Анжелика Сидорова, Инна Дериглазова, а также известные тренеры.

15. Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года пройдет в России. Снова из стадиона «Рубина» бассейн сделают?

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