Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020. Игорь пока отказывается, но может согласиться («Бизнес Online»)

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Футбол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вновь сыграть за сборную России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в сборную на чемпионат Европы-2020, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на людей из окружения футболиста.

Акинфеев пока отказывается. Однако, по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Вратарь объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года.

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