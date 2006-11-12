Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020. Игорь пока отказывается, но может согласиться («Бизнес Online»)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вновь сыграть за сборную России.

Главный тренер национальной команды звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в сборную на чемпионат Европы-2020, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на людей из окружения футболиста.

Акинфеев пока отказывается. Однако, по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Вратарь объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года.

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