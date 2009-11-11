Betting Insider: «Сочи» предложил Бердыеву возглавить команду

Курбан Бердыев может вернуться в чемпионат России.

По информации Betting Insider из источников, близких к клубу, «Сочи» обратился к 67-летнему специалисту с предложением возглавить команду.

Бердыев ведет тесное общение с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, их свзяывают приятельские отношения. Информация о приглашении экс-тренера «Рубина» в «Сочи» появлялась еще летом, но тогда Ротенберг их опроверг.

Сообщается, что сейчас Бердыев ждет другие варианты с предложениями работы.

«Сочи» в матче 16-го тура РПЛ уступил (2:3) и продлил серию без побед до пяти матчей. Клуб под руководством тренера набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.