Роналду тренировался в сборной без ограничений. Сарри говорил, что менял его из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» находится в расположении сборной Португалии перед матчами квалификации Евро-2020 против Латвии (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября).

Сегодня игрок провел тренировку в общей группе португальской команды, сообщает A Bola.

Он тренировался без ограничений в тот период, что тренировка была открыта для журналистов.

Ранее главный тренер Маурицио Сарри заменил Роналду в двух играх подряд, а затем заявил, что игрок испытывает дискомфорт в колене.

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