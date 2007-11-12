Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за конфликта с Джо Гомесом

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2020 Рахим Стерлинг Джо Гомес Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг пропустит матч квалификации Евро-2020 с Черногорией. 

По информации The Guardian, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт отстранил 24-летнего футболиста из-за стычки, произошедшей с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. 

Сообщается, что Стерлинг не успокоился после конфликта с Гомесом во время матча 12-го тура чемпионата Англии (1:3) и решил продолжить выяснение отношений уже в расположении национальной команды.

Стерлинг после инцидента принес извинения, но все равно был отстранен от участия в матче сборной Англии.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья