Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за конфликта с Джо Гомесом

Полузащитник и сборной Англии Рахим Стерлинг пропустит матч квалификации Евро-2020 с Черногорией.

По информации The Guardian, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт отстранил 24-летнего футболиста из-за стычки, произошедшей с защитником Джо Гомесом.

Сообщается, что Стерлинг не успокоился после конфликта с Гомесом во время матча 12-го тура чемпионата Англии (1:3) и решил продолжить выяснение отношений уже в расположении национальной команды.

Стерлинг после инцидента принес извинения, но все равно был отстранен от участия в матче сборной Англии.