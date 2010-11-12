Федерация фигурного катания России предложила разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Горшков женское катание Александр Коган Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что организация предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) рассмотреть вопрос о включении четверных прыжков в короткую программу в женском катании.

Сейчас четверные у женщин разрешены только в произвольной. Единственный элемент ультра-си, который фигуристки могут исполнять в короткой программе, – тройной аксель.

«Наша федерация инициировала рассмотрение вопроса о разрешении четверных прыжков в короткой программе среди женщин», – сказал Горшков.

«Изменение в технических правилах происходит так: предложения направляются до сентября, что наша федерация и сделала. Мы ждем ответа от технического комитета, который должен последовать до начала конгресса», – пояснил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Конгресс ISU пройдет летом 2020 года в Таиланде.

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