Федерация фигурного катания России предложила разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что организация предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) рассмотреть вопрос о включении четверных прыжков в короткую программу в женском катании.
Сейчас четверные у женщин разрешены только в произвольной. Единственный элемент ультра-си, который фигуристки могут исполнять в короткой программе, – тройной аксель.
«Наша федерация инициировала рассмотрение вопроса о разрешении четверных прыжков в короткой программе среди женщин», – сказал Горшков.
«Изменение в технических правилах происходит так: предложения направляются до сентября, что наша федерация и сделала. Мы ждем ответа от технического комитета, который должен последовать до начала конгресса», – пояснил генеральный директор ФФКР Александр Коган.
Конгресс ISU пройдет летом 2020 года в Таиланде.
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