Федерация фигурного катания России предложила разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) сообщил, что организация предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) рассмотреть вопрос о включении четверных прыжков в короткую программу в женском катании.

Сейчас четверные у женщин разрешены только в произвольной. Единственный элемент ультра-си, который фигуристки могут исполнять в короткой программе, – тройной аксель.

«Наша федерация инициировала рассмотрение вопроса о разрешении четверных прыжков в короткой программе среди женщин», – сказал Горшков.

«Изменение в технических правилах происходит так: предложения направляются до сентября, что наша федерация и сделала. Мы ждем ответа от технического комитета, который должен последовать до начала конгресса», – пояснил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Конгресс ISU пройдет летом 2020 года в Таиланде.

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