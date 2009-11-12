РФС хочет, чтобы adidas переделал форму сборной. Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старом комплекте («Мутко против»)

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Большая часть игроков сборной России осталась недовольна новым комплектом формы для команды, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, те игроки команды, у которых нет контракта с adidas, были возмущены качеством формы и отказывались выходить на игру против сборной Бельгии в ней.

Также стало известно, что руководство РФС уже встречалось с представителями adidas и заявило о желании, чтобы компания переделала форму. Однако adidas отказывается. Через несколько дней должен пройти второй раунд переговоров.

Если adidas не пойдет РФС навстречу, то контракт с компанией, скорее всего, будет расторгнут. В этом случае РФС может заключить договор с Nike.

Информацию о том, что сборная России сыграет против Бельгии и Сан-Марино в старом комплекте формы, подтвердили в РФС.

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл» – сообщили в РФС.

Форма сборной России к Евро – с перевернутым флагом на рукавах. Черчесов говорит, что команда влияла на дизайн

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