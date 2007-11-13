Эллиотт Фридман: «Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Нападающий Илья Ковальчук не попал в заявку команды на матч против «Миннесоты» (3:1).

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, хоккеист выведен из состава клуба.

«Лос-Анджелес» сообщил , что в обозримом будущем он будет выведен из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но не будет играть», – написал Фридман.

Срок контракта игрока с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2020/21.

В 17 матчах нынешнего сезона россиянин набрал 9 (3+6) очков. Его безголевая серия достигла 9 игр.

Подробнее со статистикой Ковальчука можно ознакомиться здесь.

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