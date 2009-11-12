Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, канадского эксперта уволили из-за слов о мигрантах и другие новости утра

1. Суперкубок Испании – официально в Саудовской Аравии. Арабы выкупили турнир на три года за 120 млн евро. В первом розыгрыше «Барса» играет с «Атлетико» а «Реал» сыграет с «Валенсией».

2. Лео Месси точно проведет в «Барсе» ближайшие два года, но новый контракт до лета обсуждать не намерен. Бартомеу уверен, что еще два-три года он отыграет на уровне.

3. Вечного канадского эксперта Дона Черри, который постоянно ругался с хоккеистами, уволили из-за неосторожного высказывания о мигрантах.

4. Денис Глушаков продолжает бодаться со своей теперь уже бывшей женой. Хочет взыскать с нее 204 млн рублей, а в иске указал, что был в бане с командой.

5. Новые проблемы с судейством и ВАР в РПЛ: Александр Егоров подтвердил, что его подчиненные допустили как минимум две серьезные ошибки (не в пользу «Краснодара» и «Спартака» – а в Москве вообще ничего не увидели даже после повтора). Высказался даже молчаливый Федор Чалов: «Не понимаю, как можно не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна». А Егорову дали месяц на исправление ситуации.

6. Александр Головин попал в сборную тура Лиги 1 по версии L’Equipe, но рискует не сыграть с Бельгией из-за травмы.

7. Доменико Тедеско наслышан о проблемах Массимо Карреры с водителем автобуса, которого тот якобы уволил, поэтому решил собрать весь персонал на обед, в том числе и нынешнего водителя.

8. Немного инсайдов от Betting Insider: ЦСКА хочет лучшего бомбардира «Нефтехимика» Дениса Макарова (нет, это не про хоккей), а «Сочи» пытается заманить Курбана Бердыева.

9. Даниил Медведев впервые проиграл Алексу Циципасу – и сразу на Итоговом турнире. А Надаля разобрал Зверев.

10. А вот Евгения Медведева показала новую произвольную программу – под Билли Айлиш. А ее хореограф сказал, что она в лучшей форме в жизни.

11. CHL Canada Russia Series. Молодежная сборная России победила команду юниорской лиги Онтарио в серии буллитов и сравняла счет в серии.

12. НХЛ. Два гола Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону» (3:4 Б). Зато две передачи Свечникова пригодились – «Каролина» разгромила «Оттаву» (8:2).

13. НБА. «Бостон» взял верх над «Далласом», «Клипперс» принимают «Торонто». Остальные результаты – здесь.

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