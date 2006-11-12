Нобель Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о будущем главного тренера «Сочи» Александра Точилина.
По информации Betting Insider, «Сочи» предложил возглавить команду Курбану Бердыеву.
«Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером «Сочи», шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.
В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.
Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам «Сочи». Румын уже работал на русском юге, с «Кубанью», а в «Динамо» пересекался с Борисом Ротенбергом.
Этим летом слухи снова отправляли Петреску к «Динамо», но тогда агент все опроверг. А вот теперь у Дана вполне реально шансы оказаться снова в России», – написал Арустамян.