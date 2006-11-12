Нобель Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

Журналист и комментатор рассказал о будущем главного тренера «Сочи» Александра Точилина.

По информации Betting Insider, «Сочи» предложил возглавить команду Курбану Бердыеву.

«Коллеги пишут, что под , главным тренером «Сочи», шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.

В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о . Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.

Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам «Сочи». Румын уже работал на русском юге, с «Кубанью», а в пересекался с Борисом Ротенбергом.

Этим летом слухи снова отправляли Петреску к «Динамо», но тогда агент все опроверг. А вот теперь у Дана вполне реально шансы оказаться снова в России», – написал Арустамян.