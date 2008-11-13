Колобков – о том, почему базу Московской лаборатории долго передавали в WADA: «Компьютер 2003 года, диски – древние»

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, какие вопросы у Всемирного антидопингового агентства ( ) вызывали несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

– Вопросы, заданные нам, связаны с сугубо техническими нюансами. Сложнейшими нюансами. Эксперты WADA говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит…

И еще важный момент. Эта система не имеет никаких сертификатов, лицензий, потому что была создана в самой лаборатории сотрудниками . И использовалась для определенных целей – как для целей управления системой, так, возможно, и для изменений. То есть она – несовершенный продукт.

Это я про систему LIMS, куда данные вводятся вручную. Но есть и другая система. Это так называемые raw files, «сырые файлы». Они являются, по сути, данными, полученными с приборов, которые потом заносятся в LIMS. На основании этих данных можно заключить, что в пробе находится, какие показатели у спортсмена.

Вся эта база за много-много лет хранится на дисках приборов, на жестких дисках. Кроме того, есть еще огромный объем – четыре терабайта – данных. Их тоже можно посмотреть, проверить.

– А почему российская сторона так долго решала проблему с передачей базы данных WADA?

– Да потому, например, что само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой. Компьютер, на котором все записывалось, – 2003 года выпуска, диски – очень старые, древние. При остановке сервера можно было потерять всю информацию.

Специальной группе WADA поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы. Из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции.

– Дедлайн с передачей базы данных WADA был нарушен из-за отказа в допуске в лабораторию группы агентства в связи с тем, что ее оборудование якобы являлось несертифицированным.

– Следственный комитет России ведет расследование. База данных – это для него улики, вещественные доказательства. Если ее испортят оборудованием неизвестного происхождения, доказательства можно выкидывать на помойку. Это я объясняю как дилетант, но ситуация выглядит примерно так…

Так вот, WADA с этими доводами согласилось. Мы договорились о том, что все оборудование будет предоставлено по его требованию российской стороной. Оно было найдено – а это, кстати, редкое и дорогое оборудование – и предоставлено в крайне сжатые сроки. Более того, российские специалисты помогли гостям справиться с возникающими вопросами в ходе изъятия базы, – сказал Колобков.

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