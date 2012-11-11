«Ливерпуль» разбил «Сити», «Локо» отстал от «Зенита», Роналду уехал со стадиона после замены и другие новости утра

1. В главном матче выходных «Ливерпуль» уверенно обыграл «Манчестер Сити», забив первыми же двумя ударами. «Красные» лидируют с 8-очковым отрывом, а «горожане» откатились на 4-е место. У Гвардиолы худший старт в тренерской карьере, Клопп вообще частенько его обыгрывает.

Пеп артистично поаплодировал судьям по окончании матча. Затем он заявил, что это не сарказм.

В других матчах АПЛ «МЮ» добился победы над «Брайтоном», а «Вулверхэмптон» взял верх во встрече с «Астон Виллой».

2. В центральной игре российского тура «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» и на пять очков отстал от «Зенита». Питерцы ранее победили «Арсенал» в Туле.

ЦСКА на выезде взял верх над «Сочи», выиграв в РПЛ впервые с сентября. Гончаренко в перерыве обматерил судей, назначивших пенальти в ворота гостей: «Лицо попроще, когда с вами разговаривают! Вы, #####, принимайте критику»

После этого мяч, возможно покидал пределы поля в ходе результативной атаки московской команды, но гол засчитали. Дзагоев вернулся, пропустив больше года.

3. «Ювентус» победил «Милан» и опережает «Интер» на очко, лидируя в Серии А. Роналду заменили во втором матче подряд. Он сразу ушел в раздевалку и вовсе уехал со стадиона за несколько минут до финального свистка. Будет открытый конфликт с Сарри? Сам тренер объяснил замены тем, что у португальца повреждены коллатеральные связки колена. В других матчах «Рома» проиграла «Парме», «Лацио» победил «Лечче».

4. Че там в украинском футболе? Расистский скандал. «Шахтер» победил «Динамо», но по ходу матча Тайсон показал фак ухавшим киевским ультрас, а судья даже приостанавливал игру. Бразильцев-собратьев поддержал Неймар. «Шахтер» заявил, что в цивилизованных странах расистское поведение недопустимо.

5. Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке «Карьялы», всухую проиграв чехам, которые и стали победителями турнира.

6. В НХЛ 3 очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс», Панарин продлил результативную серию до 8 матчей. Все результаты – здесь.

7. В стартовый день итогового турнира ATP Федерер потерпел третье в сезоне поражение от Тима, Джокович разгромил Берреттини.

8. Женская сборная Франции по теннису впервые с 2003 года выиграла Кубок Федерации, победив в финале команду Австралии.

9. В НБА «Миннесота» проиграла «Денверу», «Лейкерс» уступили «Торонто». Остальные результаты – здесь.

10. В лиге ВТБ ЦСКА победил «Локомотив-Кубань», «Зенит» взял верх над «Енисеем».

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