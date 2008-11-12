🟡🔴«Барселона» представила четвертую форму. Она в цветах каталонского флага

«Барселона» представила четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20.

Она выполнена в желтом цвете с красными полосками – по аналогии с Саньерой, королевским флагом, на основе которого был создан флаг Каталонии, а также ряда других территорий.

Форма поступит в продажу в магазины клуба со среды. «Барселона» сыграет в ней в определенных матчах в этом сезоне (каких, не уточняется).

Техническим спонсором клуба остается Nike. У «Барсы» впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.