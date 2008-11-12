🟡🔴«Барселона» представила четвертую форму. Она в цветах каталонского флага

«Барселона» представила четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20.
Она выполнена в желтом цвете с красными полосками – по аналогии с Саньерой, королевским флагом, на основе которого был создан флаг Каталонии, а также ряда других территорий.
Форма поступит в продажу в магазины клуба со среды. «Барселона» сыграет в ней в определенных матчах в этом сезоне (каких, не уточняется).
Техническим спонсором клуба остается Nike. У «Барсы» впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.
Wherever we are from.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019
For so many years we have felt it.
And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R