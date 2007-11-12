Стерлинг – Гомесу: «Да ты теперь крутой парень, да?»

Стали известны детали конфликта полузащитника «Манчестер Сити» с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом в расположении сборной Англии.

Как заявил журналист Роб Дорсетт в эфире , Стерлинг сказал Гомесу: «Да ты теперь крутой парень, да?».

Он также отметил, что все засмеялись, подумав, что это шутка, однако игрок «Ман Сити» не улыбнулся, а подошел к Гомесу и взял его за горло. Это спровоцировало стычку, защитник агрессивно отреагировал, их разнимали партнеры.

Напомним, что Стерлинг из-за этого конфликта был отстранен от матча с Черногорией.

Стерлинг о стычке с Гомесом: «Эмоции взяли верх. Мы с Джо все уладили, не будем раздувать это»

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Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за конфликта с Джо Гомесом